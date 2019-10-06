تراند اليوم : شاهد: تفاصيل فضيحة الفاشينيستا فوز الفهد وسبها للسعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للكويتية فوز الفهد وهي تهاجم نساء السعودية وصفها الشعب السعودي بالمنافق.

آثار الكثير في السعودية من الاستياء حولها وتعرضت لهجوم كبير من قِبل السعوديين، وسط حالة كبيرة من الجدل الذي أُثير حولها، وقيل في التصريحات المنسوبة فوز الفهد دعوة للسعوديات بالإهتمام بالتويتر والمطالبة بإسقاط الولاية.

ووصفت الفاشينيستا الكويتية على أنهن مغرورات حيث إنتشرت صور قيل أنها من منشورات على صفحة الكويتية فوز الهند، قبل أن تخرج وتُعبر عن عدم صحة ما تم نسبه لها من تصريحات وصور متداولة على أنها صادرة عنها ودعت الجميع للتريث قبل مهاجمتها والتحقق مما جاء فيها.

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خرجت الكويتية فوز الفهد متحدثة إلى جمهورها ومتابعيها في المملكة العربية السعودية داعية جمهورها لعدم التعاطي مع الشائعات والصور المُفبركة التي تتناول محادثات غير صحيحة لها، وقالت أن المنشورات التي نُسبت لها لا أساس لها من الصحة، وقالت أن التهم تأتيها وهي نائمة في المنزل ولا تعرف عنها شيء.

وكان قد تم إطلاق وسم فوز الفهد تهاجم السعودية وغرد عليه الآلاف من السعوديين وردوا على ما قيل أنه تصريحات لها ضد السعودية، وكانت عُرضة خلالها للكثير من الانتقاد قبل أن تخرُج وتنفي كل ما نُسب لها وأكدت على أن صفحتها الرسمية هي التي تتحدث منها إلى المتابعين ولا يوجد فيها ما نُسب لها من تصريحات وعبارات.

فوز الفهد أخصائية تجميل، مدونة موضة وأزياء وفاشنيستا كويتية، تُعدّ من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.