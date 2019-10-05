موعد اذاعة فيلم الممر علي قناة on e

تعرض قناة "ON E" فيلم "الممر"، في ذكرى انتصار 6 أكتوبر، اليوم الأحد، حصريًا على شاشاتها في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، احتفالًا بالذكرى المجيدة، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر.

وتعرض قناتا "ON E" و"DMC" فيلم الممر بمناسبة احتفالات ذكرى أكتوبر، فتعرض قناة "أون" الفيلم يومي 6 و12 أكتوبر، بينما تعرض "DMC" الفيلم يومي 11 و15 أكتوبر.

فيلم الممر من بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

موعد اذاعة فيلم الممر علي on e:

يوم السبت الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، متابعة طيبة نتمناها لكم من وكالة سوا الاخبارية، خاصة في ظل احتفالات جمهورية مصر العربية بانتصار أكتوبر العظيم.