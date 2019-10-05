شاهد: فنان عربي يفقد وعيه على المسرح

أصيب الفنان اللبناني وديع الشيخ، بفقدان الوعي خلال إحيائه لحفل غنائي أمس الجمعة في بيروت، حيث اختل توازنه بعض الشيء ثم سقط على الأرض في حالة إغماء.

وتحلق حوله سريعًا أفراد فرقته الموسيقية للاطمئنان عليه، ومحاولة إسعافه، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الفنان وديع الشيخ أو أسرته عن حالته الصحية، لتوضيح سبب الإغماء الذي حدث له وطمأنة الجمهور.

وكان الشيخ قد نجا من الموت المحقق منذ أيام قليلة إثر تعرّضه لحادث خلال تصوير حلقة جديدة ضمن برنامج ”خدني معك“ الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ.

ووقع الشيخ أثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة ركوب ”الجي سكي“، وهي هوايته المعتادة، ما تسبّب في دخوله المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.