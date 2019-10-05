روسي يستعرض قوته بمصارعة "دب" ثم "لبوة"

حظي مقطع مصور نشره مصارع روسي، بآلاف الإعجابات والتعليقات، حيث يظهر أثناء قيامه بمصارعة شرسة مع دب ضخم.

ونشر المصارع الروسي مكسيم نوفوسيلوف، مقطعا مصورا له عبر انستقرام، وهو يقاتل بشراسة دبا ضخما، وعلق اسفل الفيديو أنه "دب ضد دب، هذا كان عسلي"

ولقي المقطع اعجابا كثيرا من المتابعين، الذين عبروا عن استغرابهم لقدرته على مصارعة الدب وقوته الملحوظة، فيما رأى آخرون أنه يعرض حياته للخطر خلال القيام بذلك

ويستخدم نوفوسيلوف هذه الطريقة في اطار استعداده لمباراة مع نظيره المصارع الروسي ديمتري سمولياكوف في إحدى بطولات المصارعة، وتعبيرا عن قوته وقدراته التي لطالما افتخر بها.

حيث نشر سابقا مقطعا له أيضا وهو يصارع لبوة، حينما كان يستعد لمبارزة أخرى مع أحد المصارعين.