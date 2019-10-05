شاهد: أم تقرر قتل أطفالها الأربعة بطريقة مثيرة

تمكنت الشرطة الأمريكية، من اعتقال امرأة، بتهمة محاولتها قتل أطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7- 13 عامًا، في حادث سير مفتعل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الأم تعمدت افتعال حادث لمركبتها بالارتطام بشجرة وهي تقل أطفالها الأربعة للتخلص منهم، حيث نتج عن الحادث إصابة الأطفال بجروح مختلفة.

وقالت الصحيفة: "عندما جاء أفراد من الشرطة والمسعفين لإنقاذ العائلة من بين حطام المركبة، كانت الابنة الكبرى في وعيها، حيث أخبرتهم أن والدتهم كاليشيا ويليامز 36 عامًا، أرادت قتلهم".

وقالت النجلة الكبرى للمتهة للشرطة "إن والدتهم حافظت على وضع حزام الأمان الخاص بها، وطلبت منهم فك أحزمة الأمان الخاصة بهم، والإمساك بيد بعضهم البعض، ثم قادت مركبتها مسرعة نحو شجرة نخيل، متجاهلة صرخات أطفالها لتخفيض السرعة".



