بعد خطفه انجي خوري .. هل الفنان آدم زوج الفنانة قمر السابق

كشفت الشابة السورية أنجي خوري، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختطافها وضربها وتعنيفها من قبل المغني اللبناني آدم شحادة، على خلفية خلافها مع طليقة آدم الفنانة الاستعراضية اللبنانية قمر.

وقالت خوري خلال فيديو على مواقع التواصل، "إنَّ الفنان آدم استدرجها إلى منطقة صبرا بمحافظة جبل لبنان جنوبي العاصمة بيروت، وضربها واحتجزها لمدة يومين وهي مقيدة.

وأوضحت خوري أنَّها كانت على علاقة جيدة بـ آدم، وساعدته في تنظيف المنزل عندما كان يعاني من كسر بالقدم، متأسفة على إقدامه بالقيام بفعل كهذا بعد الصداقة التي كانت تجمعهما، مؤكدة أنَّها ستلجأ إلى القانون والطب الشرعي لتحصيل حقها من آدم، منوهًة إلى أنَّ لبنان “ليس غابة” على حد وصفها.

وفي وقت سابق، كشفت والدة خوري عن اختفاء ابنتها، مشيرة إلى أنَّها هاتفها المحمول كان مغلقًا، ولكنها تريثت قبل أن تتقدم بشكوى للجهات المختصة اللبنانية، خاصة وأنَّ الأم كانت تعلم أنَّ ابنتها لديها لقاء مع آدم، والذي بدوره كان مغلقًا هاتفه المحمول.

يشار إلى أن أنجي خوري اكتسبت شهرة كالعديد من “فنانات الاستعراض” اللبنانيات، بطريقة العري على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل جذب المتابعين دون تقديم أي محتوى هادف، باستثناء مقاطع بث مباشر يتخللها الشتائم والكلام الذي يصنف تحت مسمى “المستوى الهابط”.