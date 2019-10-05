الاكثر متابعة اليوم - حبس سيدة الأعمال منى الغضبان بسبب فيديو جنسي مع خالد يوسف

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حوادث
قررت النيابه العامة حبس منى الغضبان سيدة الاعمال أربعه أيام بسبب ظهورها فى فيديو جنسى مع المخرج خالد يوسف.
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الثلاثاء: 01 / 10 / 2019 - 5:25 مساءً
العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية
الإثنين: 30 / 09 / 2019 - 1:27 صباحًا
شاهد بالفيديو سياره تدهش شاب في طنطا
السبت: 28 / 09 / 2019 - 4:31 مساءً
إصابة شخصين فى اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم
السبت: 28 / 09 / 2019 - 3:00 مساءً
ماتت الطفلة جنا …بعد اغتصابها من خالها وحرقها من جدتها
الخميس: 26 / 09 / 2019 - 6:52 مساءً
قطار بضائع يدهس عاملا في العياط ..حاول إنقاذ تلاميذ فمات
الأربعاء: 25 / 09 / 2019 - 6:59 مساءً
لتعثر شقيقتهم عن سداد القسط…شقيقين وصديقهم يذبحون مسن وزوجته بالفيوم