شاهد: أول ظهور لعاصي الحلاني بعد الحادث

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورة أولية للمغني اللبناني عاصي الحلاني بعد فترة اختفاء إثر تعرضه لحادثة سقوط عن ظهر حصانه مما تأثر بشكل كبير وأدى الى عدة كسور في يده الايسر ورقبته.

وظهرت الصورة للفنان عاصي الحلاني، برفقة زوجته كوليت وأولاده ماريتا والوليد، أثناء تواجدهما في أحد حفلات زفاف لعائلته، وبدا الحلاني بصحة جيدة وقد خف الورم الذي تعرض له نتيجة الحادث، وفقاً لموقع لبنان 24

يشار إلى أن الفنان اللبناني عاصي الحلاني تعرض لحادث مؤسف، في وقت سابق، حيث سقط عن ظهر حصانه في المزرعة الخاصة به برفقة ابنه الوليد، مما أدى لإصابته الى فقدان وعيه لمدة يومين وكسور وخدوش في جسمه، والى كسر اصبعه الايسر، وانتفاخات كثيرة في وجهه