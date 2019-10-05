فوز الفهد ترد بشكل حاد على اتهامها بسب السعودية

ردت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد على اتهامات انهالت عليها بشأن شتمها السعودية وشعبها بوصفه أنه "منافق" بعد محادثة عنيفة مع احد المواطنات السعوديات التي ادعت أنها تروج منتجات ليست أصلية.

وقالت فوز، عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، إن هذه المحادثة تمت فبركتها لتشويه صورتها أمام السعوديين، مبينة أنها ستقاضي الشخص الذي قام بفبركة هذه المحادثة من خلال الاستعانة بمحامٍ سعودي كبير وفقاً لصحيفة صدى الإلكترونية.

وتابعت:“متابعيني من المملكة، شاهدت موضوعًا مفبركًا نزله إنسان تافه، محادثة بكلام وأسلوب مو أسلوبي ولا كلام أصلًا هو يقال من واحدة بمكانتي، وكان جدير باللي مسوي فوتوشوب على الأقل يركز على التوقيت، وكذلك على الرمز بالمحادثة لأنه ليس له أي علاقة برمز إنستجرام“.

وأوضحت:“وعمومًا من يتابعني يعرفني، ويعرف أسلوبي قبل ما يكبّر الموضوع لأن جد تأتيك التهم وأنت نائم“، لافتة:“أُكن كل الحب والتقدير للشعب السعودي، والكلام ما بدر مني ولا راح يبدر مني عن أي شعب أو دولة، ومن يعرف محاميًا قويًا في المملكة يبلغني“.