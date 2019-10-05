شاهد: انجي خوري تروي تفاصيل مروعة عن قمر وآدم

أطلت انجي خوري عبر صفحتها الخاصة على انستغرام لتتحدث عن حادثة خطفها على يد الفنان آدم بعد نشوب خلاف بينها وبين الفنانة قمر وصل حد تبادل الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتحدثت إنجي خوري عن خطف آدم لها بطلب من قمر حيث نقلها إلى منطقة صبرا وقيّدها وضربها، وأنّها بقيت لمدة يومين قبل أن يتركها، متهمة اياه بأنّه استعان بـ3 شبان لتنفيذ هذا الأمر، وذلك بعد خلافها مع قمر.



وأوضحت إنجي خوري بأنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإثنين عبر وكيلها القانوني في لبنان، وفي السياق ذاته ظهرت إنجي خوري في بث مباشر مع الاعلامي ايلي باسيل عبر تطبيق انستغرام اتهمت فيه أن بضربها.

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ووصفت إنجي خلال البث العنف الذي تعرضت له من آدم مؤكدة بأن ثلاثة شبان قاموا بمساعدته في تقييدها وهددها ب فتح قارورة تشبه الغاز في وجهها.

ولفتت إلى أنَّها ستلجأ إلى القانون والطب الشرعي لتحصيل حقها منه، ونشرت أيضاً صورة كشفت من خلالها عن الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها، كما نشرت تقرير طبي يوضح الاعتداء عليها.



وعبرت إنجي عن استغرابها من الطريقة التي عاملها بها آدم نظراً للصداقة التي تجمعهما منذ سنوات ومساعدتها له في العديد من المواقف، بحسب "لبنان 24".



