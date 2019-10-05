الكويت: الإعلان عن أسماء المعلمين والمدارس المتميزة في يوم المعلم

أطلقت وزارة التربية في الكويت، اليوم السبت، حفل تكريم للمعلمين المتميزين والمدارس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2018- 2019، برعاية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وذكرت التربية عبر حسابها الرسمي على موقعي "تويتر" و"انستغرام"، أنه بلغ عدد المعلمين المشمولين بالتكريم 331 معلماً ومعلمة، إضافة إلى 50 مدرسة وروضة من المدارس المتميزة، بواقع 8 مدارس و 52 معلماً في كل منطقة تعليمية من المناطق الست، وفق القبس الالكتروني.

كما وتم تكريم 8 معلمين ومدرسة واحدة من مدارس التربية الخاصة، و6 معلمين ومدرسة واحدة من إدارة التعليم الديني، و4 معلمين في الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وبدورها، تقدمت وزارة التربية في الكويت بكافة مؤسساتها التعليمية ببالغ الشكر للمعلمين على رسالتهم السامية في نشر العلم والمعرفة، وتخريج أجيال مؤهلة تسهم بفعالية في التنمية المستدامة في دولة الكويت، عبّرت عن تقديرها لدورهم في بناء أجيال المستقبل وترسيخ المعارف والقيم الأخلاقية في المجتمع.

ويذكر بأن العالم يحتفل باليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر من كل عام، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.