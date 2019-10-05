تراند اليوم : تحميل كتاب الامتحان pdf للصف الثانى الثانوى

تحميل كتاب الامتحان pdf للصف الثانى الثانوى ،وينتقل نظام التقييم المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي، إلى الصف الثاني الثانوي، خلال العام الدراسي المقبل 2019/ 2020.

واعتبارًا من العام الدراسي 2018/ 2019، طبقت وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحة الثانوية، بدأته بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد المعروف بـ"الثانوية العامة"، واستبداله بـ12 امتحانًا خلال المرحلة بمعدل 4 امتحانات سنويًا، ترتكز جميع أسئلتها على قياس مستوى فهم الطلاب لمخرجات التعلم بالمناهج.

وخلال الفترة الحالية، تجري وزارة التربية والتعليم استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، الذي يتضمن شكلًا جديدًا للصف الثاني الثانوي، يرصد مصراوي أبرز المعلومات عنه، في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير التربية والتعليم:

- سنة نقل عادية، لا تدخل ضمن التقييم التراكمي للمرحلة الثانوية.

- نظام التقييم الذي يقيس مدى فهم الطلاب لمخرجات التعلم مستمر.

- عام نقل استثنائي، ويدخل ضمن التراكمية خلال السنوات المقبلة بعد التأكد من تدريب الطلاب على النظام الجديد.

- يستخدم الطلاب جهاز "التابلت" المسلم لهم خلال الصف الأول الثانوي في الدراسة.

- يدفع الطلاب التأمين السنوي لجهاز "التابلت" والمقدر بـ100 جنيه.

- تعمل وزارة التربية والتعليم على تأليف المحتوى الإضافي من "فيديوهات، أفلام، مقالات تعليمية"، في ضوء منهج الصف الثاني الثانوي، وإتاحته على بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركات كبرى مثل: ديسكفري، بريتانيكا، نهضة مصر، وغيرها، لمساعدة الطلاب على مزيد من الفهم.

- لا تغيير في المناهج، ولكن المحتوى الإضافي يجري تطويعه في ضوء مخرجات التعلم.

- التشعب يكون للشعبة العلمية أو الأدبية فقط، وإلغاء التقسيم إلى "علمي علوم وعلمي رياضة".

- يدرس الطلاب بالشعبة العلمية مواد: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والميكانيكا، خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

- يدرس الطلاب بالشعبة الأدبية مواد: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الرياضيات، التاريخ، علم النفس، الفلسفة، والجغرافيا، خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

- يؤدي الطلاب 4 امتحانات إلكترونية خلال العام.

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- تستكمل الوزارة البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية؛ لإتاحة الامتحان الإلكتروني لجميع الطلاب حتى الذين لن يتسلموا أجهزة "التابلت" مثل طلاب المنازل.

- لن تلجأ الوزارة للامتحانات الورقية مرة أخرى.

- الامتحان الإلكتروني هدفه مواجهة الغش والتسريب، وتفادي أخطاء التصحيح والتظلمات.

- جميع الامتحانات تقيس مدى فهم الطلاب لمخرجات التعلم بكل مادة وبالتالي يحتاج الطلاب لطريقة تحضير جديدة.

- الطالب الذي يقصر في الذهاب إلى المدرسة أو التدريب على نظام التقييم الجديد بالصف الثاني الثانوي، لن يتمكن من الإجابة على أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي المؤهل للجامعة.

- لا حاجة للدروس الخصوصية؛ لأن الأسئلة تعتمد على قياس مستوى الفهم وليس الحفظ.

- تجرى الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح.

- لن يحصل أي طالب على درجات إضافية إلا إذا كانت متناسبة مع قدرته على فهم مخرجات التعلم الخاصة بالمنهج.

- تدرب وزارة التربية والتعليم معلمي الصف الثاني الثانوي على النظام الجديد اعتبارًا من 14 سبتمبر المقبل.

- تدريب المعلمين له شقين الأول استخدام التقنيات، والثاني استراتيجيات الجديدة التدريس لتنمية مهارات الفهم.

- المعلم المدرب فقط هو من يفيد طالب المرحلة الثانوية وأي معلم بالدروس الخصوصية يعد "مضيعة للأموال".

- نظام تنسيق القبول بالجامعات مستمر.

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