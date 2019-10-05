تراند اليوم : فيديوهات محمد علي : شاهد فيديو محمد علي الجديد الذي هز أركان السيسي

سلسلة فيديوهات محمد علي التي تم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات من رواد "الفيسبوك"، تحمل طابع التكهن وتساؤلات جديدة كون المقاول الذي ظهر في الفيديوهات معرف بصلته السابقة بالجيش المصري، وسط صمت غريب من النظام المصري حول فيديوهات محمد علي التي كشف عن عمليات فساد بالميارات فعلها الجيش المصري والرئيس السيسي ، ما اعتبره الكثيرين فضيحة هزت كيان الدولة المصرية لاسيما بعد أن تصدرت فيديوهات محمد علي عناوين الصحف العالمية.

كشف الفنان ورجل الأعمال المصري، محمد علي، معلومات عما وصفه بـ"الفساد" وإهدار المال العام من قبل القوات المسلحة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال علي وهو صاحب شركة (أملاك للمقاولات) في مقطع فيديو نشره، الثلاثاء، على صفحته بموقع فيسبوك إن شركته تنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، بعد أن اجتاز كافة التحريات الأمنية بنجاح.

أبرز ما قاله في الفيديو:

السيسي أمر ببناء فندق تابع للمخابرات الحربية في التجمع الخامس بالقاهرة، تتجاوز تكلفته ملياري جنيه، مجاملة لأحد أصدقائه في المخابرات الحربية.

قابلت اللواء شريف صلاح، وهو صديق مقرب من السيسي وطلب من شركتي أن تبدأ على الفور بإنشاء فندق "تريمف" التابع للمخابرات.

قلت للواء شريف إن منطقة التجمع الخامس بها فنادق كثيرة، ولا تحتاج لفندق جديد يتكلف ملياري جنيه، لبعدها عن المناطق السياحية.

القوات المسلحة طلبت مني إرسال المعدات للحفر، وبالفعل بدأت شركتي بالعمل بـ"الإسناد المباشر" دون عقد.

اللواء شريف طلب مني بناء استراحة (فيلا) في المعمورة بالإسكندرية يقضى فيها السيسي إجازة عيد الأضحى بتكلفة 220 مليون جنيه.

السيدة انتصار، زوجة السيسي، طلبت إجراء تعديلات في الاستراحة كلفت 25 مليون جنيه.

يوجد العديد من ضباط الجيش غير راضين عن تصرفات السيسي وطريقة إدارته للبلاد.

اللواء كامل الوزير، وزير النقل الحالي والرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أبرز المسؤولين عن إهدار المال العام.

الجيش يتعامل في كل مشروعاته بنظام الإسناد بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات، وهذا أساس الفساد.

الجيش يبتز شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات فاشلة دون أي دراسات جدوى، فقط إرضاءً للسيسي.

أطالب القوات المسلحة بـ 220 مليون جنيه مستحقات لشركتي، امتنعت عن دفعها.

قمت ببناء عشرات الاستراحات والقصور للسيسي وقادة الجيش.

هربت من مصر وأقيم الآن في أوربا لأني لو بقيت في مصر ستلفق لي التهم وسأقدم للمحاكمة.

وفي تصريح خاص لـ " الجزيرة مباشر " قال رجل أعمال مصري يعمل مع القوات المسلحة في عدة مشروعات، رفض ذكر اسمه، أن مكسب المستثمر المدني من مشروعات القوات المسلحة ليس كالسابق ولا يتناسب مع حجم الجهد والمال المبذولين.

أبرز تصريحات رجل الأعمال للجزيرة مباشر:

لا يمكن الاعتراض على ضعف المكسب لأن الجيش هو المسيطر على كل أجهزة البلد وكذلك على القضاء.

القوات المسلحة تحصل على كل شيء بسهولة لأن لديها كل الموارد بعكس المستثمر المدني.

العمل مع دوائر تابعة للجيش يمر عبر سلسلة طويلة من العمولات التي يجب دفعها لأفراد وضباط تابعين لها قبل الوصول لإنجاز العمل المطلوب والحصول على الموافقات الرسمية.

الجيش يسدد لنا المبالغ المستحقة على دفعات وبصورة بطيئة.

أغلب العمالة المدنية بمشروعات الجيش رواتبها ليس كبيرة ويتحملها القطاع المدني.

استكمل رجل الأعمال المصري محمد علي رده على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال مؤتمر الشباب، السبت.

أبرز ما جاء في الفيديو

السيسي "الضلالي" أحضر مجموعة صغيرة وقال إن هؤلاء يمثلون شباب مصر، لكنه لا يجرؤ على استضافة شباب حقيقيين من الشارع المصري في مؤتمراته.

السيسي ونظامه يهاجمون مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرونها خطرا على الشباب ويتحدثون عن أضرارها ورغم ذلك يلجأ لتلك المواقع كثيرا لتسويق نفسه ومشروعاته، وكذلك يفعل المسؤولون والضباط.

إذا كانت مواقع التواصل خطرا فلماذا لم تمنعها دول العالم؟

الدول التي يحكمها ديكتاتوريون هي من ترى في مواقع التواصل خطرا وتخاف منها.

لا أستطيع رفع قضية على السيسي داخل مصر وإلا كنت سأتعرض للحبس، ولا أستطيع التوجه إلى وسائل الإعلام لأن النظام يتحكم فيها وفي الإعلاميين الذين يعملون فيها. أما مواقع التواصل فلا يستطيع السيسي التحكم فيها.

لا توجد حماية كافية للضباط والجنود في سيناء رغم وجود كاميرات مراقبة عديدة في أماكن أخرى.

المجندون في الجيش المصري يعملون خدما من دون مقابل عند الضباط أثناء فترة تجنيدهم، ويقتصر عملهم على تلميع حذاء الضابط وتحضير مشروباته وإحضار طلبات المنزل.

جلسات مؤتمر الشباب تقول كلاما معقدا لا تفهمه غالبية الشعب المصري.

كان يجب على السيسي الرد على كلامي الذي كشفت فيه عن بناء قصور واستراحات ويذكر أسباب إقامة تلك القصور.

لماذا يركز السيسي على الدول التي فيها مشاكل لتخويف المصريين ولا يتحدث عن الدول المتقدمة؟ هل فرض على المصريين أن يبقوا مع السيسي أو يتحولوا إلى مصير دول مثل سوريا والعراق؟

مواقع التواصل تضايق الحكومات الظالمة فقط.

النظام يريد من المصريين استخدام مواقع التواصل لصالحه فقط.

قال رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي إن الجيش لا يخضع لأي رقابة ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على مشروعات المقاولات التي ينفذها.

كما كشف علي عن أسماء عدد من لواءات الجيش الذين جمعوا مليارات الجنيهات في مقابل رضاهم عن فساد النظام الحاكم في مصر

أبرز ما قاله محمد علي

اللواء خالد فودة صهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحصل على معاش من القوات المسلحة ويتقاضى أجورا مقابل عمله كمحافظ منذ خروجه من القوات المسلحة.

تحدث علي عن دولة الخوف في مصر وتسلط وتجبر الأجهزة الأمنية، وتوجيه عناصر تلك الأجهزة للرقابة على الشعب بل والرقابة على بعضها البعض.

قال إن ضباط الجيش يخافون من رجال المخابرات الحربية بسبب مراقبتهم والتصنت عليهم.

تحدث عن الفوارق الكبيرة بين ضباط المؤسسة العسكرية حيث يسكن أحدهم في شقة (غرفتين وصالة) بينما يسكن آخرون في القصور، موجها حديثه للسيسي " حتى في الجيش لم تعدل يا سيسي".

قال إن هناك من ضباط الجيش من يعيش في مستوى مادي متردي للغاية وهناك من يعيش بالقصور بعد موافقته على فساد النظام، ضاربا المثل باللواء طارق البرقوقي الذي يمتلك قصرًا في مدينة الرحاب.

كشف علي عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية اللواء أحمد نعيم البدراوي والذي ظل لمدة طويلة في منصبه بسبب صلته بوزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

كشف عن أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف بالمئة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها، بالإضافة إلى الراتب الذي يحصل عليه، فضلا عن بدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط وهو عبارة عن قطع ذهبية.

كشف علي عن ثروة اللواء البدراوي من فيلات وأرض زراعية وغيرها.

قال إنه بعد خروج اللواء البدراوي من عمله في الهيئة الهندسية تولى إدارة مصنع العريش للأسمنت ثم تولى بعدها إدارة شركة الصعيد للمقاولات.

تحدث عن المناصب التي تقلدها اللواء ماجد جورج من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأسبق، ثم وزيرا للبيئة.

رجال الأعمال البارزين في مصر يفعلون ما يريده الجيش فقط.

تحدث عن فساد بالعقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية ووزارة الصحة المصرية.

قال إن هناك جهة تابعة للقوات المسلحة يطلق عليها "البصريات" يشرف عليها أطباء تابعون للجيش وهذه الجهة حصلت على مشاريع مقاولات من وزارة الصحة، وهي من تنفذ مستشفى منفلوط.

قال إنه لم يكن ممكنا التحدث عن الفضائح والفساد خلال وجوده في البلاد.

قال إن السلطة في مصر لا تعطي فرصة لأي شخص ليتكلم ولا تسمع إلا صوتها فقط.

أوضح أنه خطط لهذه اللحظة منذ ثماني سنوات وتلقى تهديدات كثيرة بسبب ذلك وعلى الجميع مساعدته وطرح نفس الأسئلة على الرئيس المصري، لأنهم إذا قاموا بقتله ستنتهي المسألة.

أوضح أن على الشعب المصري الوقوف مع كل من يوجه صرخة ضد الظلم وإلا فليرضى بالظلم والاستعباد.

قال إن على الشعب المصري مطالبة رئيس الجمهورية بالرد على ما طرحه من قضايا فساد.

تساءل عن عدم محاسبة الجهات المسؤولة عن حماية الحدود المصرية من دخول المخدرات إلى البلاد لافتا إلى مسؤولية الجيش عن ذلك.

كرر سخريته من زعم السيسي بأنه سينتشل المصريين من حالة العوز (الحاجة) واستمراره في الوقت نفسه في تلقي المساعدات من دول الخليج، قائلا إن السيسي يقوم بـ "الشحاتة" على مدار 24 ساعة.

علي طالب السيسي بالاعتراف بفشله في الحكم والإدارة لأنه دمر المجتمع ولم يتبق به سوى طبقة الأثرياء فقط.

اعتبر علي الرئيس المصري مجرد ممثل فاشل لا يجيد سوى الشخط (الصياح).

تحدث عن موارد مصر الكثيرة والغنية والتي تحتاج إلى حسن إدارة.

تساءل رجل الأعمال المصري محمد علي في تسجيل صوتي جديد عن مالك قناة dmc المصرية وغيرها من القنوات.

Advertisements

أبرز ما قاله محمد علي:

قناة dmc ملك للقوات المسلحة.

القوات المسلحة هي من تملك القنوات الخاصة في مصر.

الممثل الذي يؤدي دور ضابط الجيش يحصل على أموال كثيرة ويصبح نجما.

محمد علي

محمد علي بدأ في نشر مقاطع فيديو على صفحته على فيسبوك قبل أسبوع تحدث فيها عن اتهامات بالفساد من جانب السيسي وقيادات في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

محمد علي هو صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات لصالح الجيش المصري.

علي قال إن لشركته (أملاك للعقارات) مستحقات بأكثر من 200 مليون جنيه عند القوات المسلحة.

علي قال إنه اضطر لمغادرة مصر إلى برشلونة بإسبانيا، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، بعد أن طالب بمستحقاته.

علي أوضح في مقاطع الفيديو أنه ينفذ مشروعات إنشائية مع الجيش المصري منذ 15 عاما.

علي نشر عدة صور له مع قيادات في الهيئة الهندسية في القوات المسلحة.

هاجم رجل الأعمال المصري محمد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيديو جديد بثه، الثلاثاء، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

التفاصيل:

أشار رجل الأعمال إلى أن السلطات المصرية تقوم بشن حملة تشويه ضده سواء باتهامه أنه من الإخوان أو سرقة أموال الشركة وهرب أو حتى محاربته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الذباب الإلكتروني.

نفى محمد علي الاتهامات التي وجهت له أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه نجل بطل كمال الأجسام المصري علي عبد الخالق، وموضحا أنه نشأ في حي العجوزة بالجيزة.

قال إن خروجه للحديث على الملأ هو لكي يعرف من يعملون في شركته أين حقوقهم، هل هي عنده أم عند القوات المسلحة.

انتقد من يقول إنه هرب بالأموال في حين يتغافل عن أكثر من 60 مليار جنيه أهدرت في حفر تفريعة جديدة لقناة السويس على حد وصفه.

الظهور الأول:

كان الفنان محمد علي ظهر في فيديو على صحفته على فيسبوك، أمس الإثنين، وجه فيها اتهامات بالفساد إلى الرئيس السيسي وزوجته انتصار، وقيادات بالقيادات المسلحة.

محمد علي فنان وصاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع للجيش المصري.

قال إنه اضطر لمغادرة مصر إلى برشلونة الإسبانية، بسبب ما قال إنه خوف من البطش به وبأولاده، حسب تعبيره.

قال إن لشركته (أملاك للعقارات) مستحقات بأكثر من 200 مليون جنيه عند القوات المسلحة.

اتهم السيسي بمجاملة صديقه بإنشاء فندق أمام منزله بميزانية تتخطى ملياري جنيه.

كشف عن إهدار ملايين الجنيهات في إعادة بناء وتجهيز استراحة للسيسي في المعمورة بالإسكندرية.

أوضح أنه يتعاون مع الجيش المصري في تنفيذ المشروعات الإنشائية منذ 15 عاما.

Play Mute Loaded: 0.68% Remaining Time -24:27مشاركة Quality LevelsFullscreen في الفيديو الأول اتهم محمد علي السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد المالي

من هو محمد علي؟