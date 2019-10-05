العالم يحتفل بيوم المعلم العالمي

يصادف اليوم السبت يوم المعلم العالمي والذي يوافق الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يحتفل به في جميع أنحاء العالم وذلك منذ عام 1994م، يرجع الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال، اتخاذ موقف لأجل مهنة التدريس يعني توفير التدريب المناسب، وحماية حقوق المعلمين.

يحتفل في يوم المعلم العالمي، أكثر من 100 بلد من أنحاء العالم، منهم من يتخذه يوم عطلة، وبعضها يتخذه في أيام العمل، ويعد يوم تكريمي خاص للمعلمين يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة، حيث قامت منظمة اديوكيشن انترناشونال باتخاذ موقف حاسم من أجل حماية حقوق المعلمين والاهتمام الدوري والمستمر بتدريبهم ومحاولة الرفع من شأنهم

يعتبر المعلمون أهم عامل من عوامل التي تؤثر في عملية التعلم، فهم يساعدون الطلاب في التفكير النقدي والإبداعي، ويرشدوهم الى الطريق السليم، فإن مهنة التعليم ما فتئت تفقد مكانتها في أنحاء عدة من العالم، ويلفت اليوم العالمي للمعلمين الانتباه الى الحاجة لرفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلمين والطلاب، بل لأجل المجتمع وبناء المستقبل.

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على الرغم من إعلان تاريخ محدد ليوم المعلم العالمي إلا أنّ بعض الدول لا تلتزم بالاحتفال بالمعلم بهذا التاريخ، بل بتواريخ مختلفةٍ، ومن الدول التي تحتفل بيوم المعلم في 5 أكتوبر: الجزائر، السعودية، دول الخليج، فلسطين، وأذربيجان، وكرواتيا، وليتوانيا، والباكستان، والفلبين، وروسيا، أمّا باقي الدول فتحتفل بيوم المعلم.

وعلى صعيد وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، تقوم في هذا اليوم من كل عام بالانضمام إلى المجتمع الدولي للاحتفال باليوم العالمي للمعلم، وذلك تأكيداً بالمساهمات الحيوية التي يقدمها المعلمون من أجل التعليم والتنمية. ويعد برنامج الأونروا التربوي واحدا من أكبر الأنظمة المدرسية غير الحكومية في الشرق الأوسط، وهو يتلقى الدعم من خلال التبرعات الطوعية للمانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسويد واليابان.