السعودية: رابط التسجيل لوظائف مستشفى الملك عبد الله الجامعي

نشر مستشفى الملك عبد الله الجامعي اليوم السبت اعلان وظائف إدارية وصحية لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعمل في فرع الرياض.

وتضمنت شروط التقدم لوظائف مستشفى الملك عبد الله الجامعي أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على درجة البكالوريوس أو دراسات عليا في التخصص المطلوب، ولديه سنوات خبرة كافية، فضلًا عن انطباق الشروط العامة للتعين في الوظائف الحكومية عليه والمنصوص عليها بنظام الخدمة المدنية.

وتشمل شوط التعيين في الوظائف الحكومية أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا للوظيفة، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وغير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالقصاص.

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رابط التسجيل لوظائف مستشفى الملك عبد الله الجامعي

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وتشمل مسميات الوظائف المتاحة: أخصائي أول تخطيط موارد، ومدرّب ثاني محاكاة سريرية، واستشاري تشريح، واستشاري طب باطني، واستشاري عناية مركزة، واستشاري أمراض جلدية.