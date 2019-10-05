وفاة الصحفي سليمان الحكيم بعد صراع مع المرض

أعلنت اسراء الحكيم، صباح اليوم السبت، عبر حسابها الشخصي على منصة الفيسبوك خبر وفاة والدها الصحفي الكبير والكاتب سليمان الحكيم، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونشرت اسراء الحكيم منذ يومين عبر حسابها الشخصي دعاء لوالدها بالشفاء التام وقالت "اللهم إني استودعتك من هو أعز عليّ من نفسي، واللهم اشفي أبي"، لتعود اليوم نشر خبر وفاته قائلةً:" بابا في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي والأصدقاء، الصحفي الراحل المصري سليمان عبر تعليقات داعين الرحمة له، حيث نعى عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين محمود كمال، الكاتب الكبير سليمان الحكيم، داعياً له بالرحمة والمغفرة.

من جهته علق وكيل نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، عبر حسابه الشخصي قائلاً: "رحم الله الكاتب الصحفي الكبير الزميل العزيز الأستاذ سليمان الحكيم وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"، وفقاً لموقع مصراوي.

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يذكر أن الكاتب الراحل كان عضو بالمجلس الأعلى للصحافة، كتب الكثير من المقالات في مجلة أكتوبر ومصري اليوم والصحف المعارضة والمستقلة والقومية في مختلف المجالات، وترأس تحرير جريدة الجيل، أيضاً أثرى الحكيم المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات القيمة أهمها "رسالة الى الوالي، شهادات في الفكر والسياسة".