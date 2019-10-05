أحمد فهمي بإطلالة تشبه مدرب نادي ليفربول

ظهر الممثل المصري احمد فهمي، بإطلالة جديدة عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، ويشبه بإطلالته الألماني يورجن كلوب مدرب كرة قدم و المدير الفني لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ونشر احمد فهمي صورةً له عبر حسابه الشخصي، يظهر فيها بستايل جديد يرتدي نظارة مربعة الشكل، ذلك أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما، ويشبه بإطلالته الألماني يورجن، وقد لاقت الصورة ردود واسعة من الجمهور والمتابعين.

وجاءت التعليقات بين: "يورجن كلوب الغلابة" و"برنس وربنا" و"يا مان انت حبيبي" و"كلوب في نفسه كدا" " هو انت كاتب درس على ايدك يا احمد"، اما الآخرين فكانت ردودهم ايجابية وأبدوا إعجابهم بالصورة، وفقاً لموقع صدى البلد.

يشار الى أن أحمد فهمي قد شارك في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما في دورته الثالثة، الذي أقيم فندق "هيلتون بيراميدز جولف"، وسط اهتمام إعلامي كبير بالحفل والحضور، وبمشاركة نخبة من الفنانين منهم بيومي فؤاد، وماجد المصري، والموسيقار مصطفي الحلواني، وحنان مطاوع، والمنتج هشام عبد الخالق، ومحمد حفظي، وأحمد خالد صالح وغيرهم.