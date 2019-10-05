شاهد هكذا وبخ الأمير هاري صحفية أغضبته

وبخ دوق ساسكس الأمير هاري صحفية في قناة سكاي نيوز أصرت عليه أن يجيب على أحد الأسئلة التي طرحتها إلا أن الأمير رفض وغضب من تصرفها وطلب منها ألا تتصرف على هذا النحو.

و كان حفيد الملكة اليزابيث الثانية متوجهًا إلى سيارته، عندما لاحقته الصحفية ”رينون ميلز“ بأسئلتها:“ما الذي تسعى إلى إنجازه بهذه الزيارة؟“، و“لماذا كان مهمًا بالنسبة لك الحضور إلى هنا والتحدث إليهم؟“.

وحاول الأمير هاري التهرب من أي تصريح واكتفى بالرد مازحًا:“ماذا ؟ اسأليهم.“، مشيرًا إلى المستشفى، لكن صبره انتهى فأوقف الصحفية بإشارة من يده قبل أن يصعد إلى السيارة وفقاً لإرم نيوز.

ولا يُخفي الأمير هاري دائمًا تضايقه من الصحافة، فقبل 3 أيام رفع دعوى ضد صحيفة ”ديلي ميل“ التي نشرت رسالة خاصة بميغان ميركل، ووجه لها عدة اتهامات أبرزها أنها تعامل زوجته كما كانت تعامل والدته الأميرة ديانا، التي فقدها بسبب ملاحقة الباباراتزي وهو في الثانية عشرة من العمر.

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ويشعر الأمير هاري بالخوف على زوجته ميغان ماركل منذ أن ارتبط بها بسبب الملاحقة الدائمة لحياتهما الشخصية من قبل وسائل الإعلام البريطانية حيث وصف شعوره إزاء هذه الملاحقة "كأنه سمكة حمراء في إناء زجاجي".