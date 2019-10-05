كيف علقت رضوى الشربيني على مصطفى أبو تورته ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً تظهر في الإعلامية رضوى الشربيني في مجمل ردها على حادثة ترك أحد الشباب لخطيبته يوم خطبتهما والذي لُقب بـ "مصطفى أبو تورتة".

وهاجمت رضوى الشربيني الشاب وقالت:" محدش علمك إن في حاجة اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، محدش علمك إن بيوت الناس ليها حرمة".

Advertisements

رد رضوى الشربيني على الشاب في بث مباشر من حلقة برنامجها "هي وبس" على قناة cbc سفرة جاء بعد تعليقه على الواقعة وصداها في الشارع المصري على تويتر ومشادة كلامية أثارت عاصفة من التعليقات التي عكس بعضها تعاطف شريحة كبيرة من الناس مع مصطفى.

وواجهت رضوى الشربيني عدة انتقادات بعد حلقتها حيث اعتبرها البعض استغلالاً لواقعة اجتماعية وعدم سماعها من الطرف الآخر فيما طالبها آخرون بمحاولة التخفيف من هجومها الحاد على الرجال، بحسب "أخبار اليوم".

وأثار "مصطفى" جدلاً واسعا أمس بسبب مغادرته حفل خطوبته بحجة مرض خاله وتسبب في إحراج الفتاة الذي تقدم لخطوبتها واخذ معه التورتة، وهو ما دفع رواد منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق اسم مصطفى ابو تورته عليه، ونشروا عشرات التعليقات والعبارات الساخرة منه كما اشتهر بينهم بشكل واسع حتى بعد قيام نهال شعبان بحذف المنشور، وكما اضطر مصطفى أبو تورتة لقفل التعليقات على صفحته.