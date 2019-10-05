شاهد: فيديو كريستيانو ابن سيرين عبد النور يشعل مواقع التواصل

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو خاص لابنها كريستيانو، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يداعب الكلب، حيث خطف قلوب المشاهدين بجرأته وبراءته.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته سيرين عبد النور لابنها كريستيانو، وهو يلعب مع الكلب ويداعبه على الأرض، وكانت ردة فعل كريستيانو بموجة ضحك لطيفة رغم صغر سنه، وأرفقت سيرين تعليق على الفيديو: "ما بعرف إذا انتوا مع أو ضد وجود حيوان أليفة بالبيت، بس أنا بحب إنو ابني تطلع شخصيتو قوية وما يخاف، انتوا شو رأيكن"، وفق موقع الفن.

ويشار إلى أن سيرين عبد النور دائماً ما تشارك جمهورها عبر السوشيال ميديا صور وفيديوهات تجمعها بزوجها فريد التي تربطها به علاقة حب قوية، كما تسعى لإظهار ابنتها تاليا وابنها كريستيانو في الصور والفيديوهات التي تنشرها دوماً.

ويذكر أن سيرين عبد النور قد شاركت في السباق الرمضاني في مسلسل الهيبة الحصاد بجزئه الثالث الذي أثار الكثير من الجدل والمتابعة حوله، برفقة النجم السوري تيم حسن.