الفنانة ديانا كرزون تطرح أغنيتها الكردية الجديدة

طرحت المغنية الأردنية ديانا كرزون عبر قناتها الشخصية على منصة اليوتيوب، أغنيتها الجديدة باللغة الكردية لأول مرة خلال مسيرتها الفنية، وجاءت هذه الأغنية بسبب حبها الشديد لكردستان التي اكتسبته من والدتها ميادة ذات الأصول الكردية.

وفاجأت ديانا كرزون جمهورها خاصةً جمهورها الكردي، بأغنيتها الجديدة بعنوان "خاكي شيرين" وتعني الأرض الجميلة، وهي من كلمات وألحان هلكوت زاهير، توزيع يلدان وركوزال، مهندس الصوت كاوه شيخ، وتم تسجيل الأغنية بين أستوديوهات اربيل سندريلا وأستوديوهات تركيا.

يذكر أنه مؤخراً في أوائل شهر سبتمبر طرحت ديانا أغنية رومانسية شابة هيدا الحكي باللهجة اللبنانية، وحققت نجاح كبير وكانت بالتعاون مع الشاعرة حياة أسبر، الملحن فضل سليمان، الموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة، وفقاً لموقع القدس .

Advertisements

تقول مقطع من أغنية خاكي شيرين:" رۆژئک نیە کە بتوانم کە بیرت لێ نە کە مەوه، هە موو ساتێک هە روەک و شێت زوو زوو م، ناوت ئەهێنمەوە، ماوەیەکە لەمن دووری بۆچی تۆ وات لئ هاتووە"، وتم ترجمته للعربية " ماكو يوم بقدر ما فكر بيك، في كل لحظة مثل المجنون سريع سريعا اسمك ما أتذكره ، صار لك فترة بعيد عني ليش هيج تسوي بي".