شاهد لقطة نادرة لجثمان الرئيس المصري أنور السادات بعد الاغتيال

تناولت وسائل إعلام مصرية فيديو نادر لتشييع جثمان الرئيس المصري الأقدم أنور السادات في لحظة تاريخية أظهرت تأثر المصريين أثناء توديعه والصلاة عليه.

ويظهر الفيديو لحظة خروج جثمان الرئيس السادات الذي اغتيل على يد الجماعات المتطرفة، من مستشفى المعادي في مراسم جنازة عسكرية مهيبة، وسط بكاء الأطباء والممرضين الذين تابعوا مشهد نقل الجثمان من نوافذ وشرفات المستشفى وفقاً لوكالة سبوتنيك.

يأتي تداول هذا الفيديو بالتزامن مع ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973 على الجيش الإسرائيلي، وذكرى رحيل الرئيس السادات الذي اتخذ قرار عبور قناة السويس، وتكريما للدور الذي قام به السادات خلال الحرب.