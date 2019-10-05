مذيعات قناة MBC يهاجمهن علا الفارس بعد تصريحها الاخير

بعد تضامنها مع زميلتها الاعلامية السعودية سارة عبد العزيز، حيث انتقدت إدارة قناة ام بي سي السعودية، و طالبت بضرورة تغيير اداة القناة، لتعلق علا الفارس على ذلك: "وشهد شاهدٌ من أهلها".

وتابعت علا الفارس في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر:"وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري، لجين عمران، وغيرهم فهم كُثرُ أعطوهم الأمان، اسمعوا، ألا تقولون إنكم أهل الحق، فانتصروا له على الأقل لأبنائكم.. وين حسابات دعاة الوطنية عنه، ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور".

وهاجمت الاعلامية السعودية سهى نويلاتي التي تعمل في قناة ام بي سي كمقدمة برامج، معلقةً على تغريدة علا الفارس وهجومها على إدارة السعودية قائلة:" سبحان الله وبعدين تقول الناس اللي بتسويلي مشاكل وأنا في حالي"

علقت الاعلامية نرجس العوامي مراسلة سعودية تعمل في ام بي سي، قائلةً:" المشكلة أن علا تعرف في قرارة نفسها سياسة احترام الانفصال أو الابتعاد عن المؤسسات أو الشركات يعني اللي يصير ماهو من شيم الشخص الطبيعي هذا حال الدنيا انتقال من مكان لا آخر …ليش استغلال الكلام مع أن قضية كل شخص من الأسماء مختلفة ولا تشابه قضيتك يا علا".

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وتفاعل المتابعين على تغريدة، ليرد متابع عليها:" سهى تموت غيره من علا علشان طيرتها من البرنامج كذا مره انا كنت متابعه جيده لهم"، وفي نفس الوقت ردت سهى نويلاتي على المتابع وقالت:" مع احترامي لكل البشر ولكلامك العسل بس لو لا سمح الله فكرت في يوم إني أموت غيرة من أحد ف أكيد حغار من شخص أقل شيء يكون عنده أخلاق ولطيف ومحبوب عند البشر وما عنده أي شكل من أشكال اللؤم الخفي"، وفقاً لموقع مزمز.

يذكر أن علا الفارس أعلنت انتهاء عملها في قناة ام بي سي في فبراير العام الماضي، على خلفية تغريده نشرتها على منصة تويتر حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، بدعوى إساءتها للشعب السعودي، لتنضم مؤخراً للعمل في قناة الجزية القطرية كمقدمة أخبار.