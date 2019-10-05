صفاء سلطان توضح لقائها مع زوجة بن طلال بعد طلب الزواج

كشفت الممثلة السورية صفاء سلطان، خلال استضافتها في مقابلة تلفزيونية، عما حدث معها من موقف طريف بعد طلب الزواج من الأمير السعودي بن طلال في برنامج أكلناها لباسم ياخور.

وقالت صفاء سلطان، انه أثناء حضورها مؤتمر في دبي، جاءت زوجة الأمير الوليد بن طلال لتوجه لها سؤالاً "هل تعرفيني؟،" فتفاجأت صفاء من سؤالها وبعد ما أوضحت لها من تكون، تفاجأت وقالت مازحةً:" هلأ أكلناها رسمي"، وفقاً لموقع مزمز

يذكر اثناء استضافتها في برنامج أكلناها، طلب منها باسم ياخور التقدُّم بالزواج من شخصية غنية جدًا، فاختارت الأمير السعودي الوليد بن طلال، إلا انها أوضحت أن إجابتها من باب الفكاهة وللتخلص من طبق الطعام الذي أمامها، مما أثارت جدل واسع بسبب تصريحها.