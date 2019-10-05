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شاهد نجاة شاب سعودي بأعجوبة بعد محاولته الانتحار بهذه الأداة

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نجا شاب سعودي بأعجوبة بعد محاولته الانتحار شنقاً بواسطة حبل لف حول رقبته بإحكام إلا أن الحظ حالفه وانقطع الحبل بشكل مفاجئ ما أدى لسقوطه وإصابته بجروح خطيرة.

ونقلت صحيفة سبق ، عن مصدر أمني، أن الشاب حاول الانتحار بشنق نفسه، حيث طوَّق عنقه بحبل وربطه بسياج جسر نزول رغدان في منطقة الباحة، إلا أن الحبل انقطع ما تسبب بسقوطه وإصابته إصابة بليغة وفقاً لإرم نيوز.

وفور تلقيها البلاغ عن الحادثة توجهت فرق الأمن والإنقاذ نحو الشاب حيث قدمت الإسعافات الأولية له ونقلته إلى المستشفى حيث أصيب بالرأس وأسفل الظهر والأرجل.

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