قرار سعودي جديد بشأن إسقاط المحرم عن النساء في هذه الأماكن

اتخذت السلطات السعودية في هيئة السياحة قراراً جديداً بشأن إسقاط شرط وجود محرم إلى جانب النساء عند إقامتهن في الفنادق المختلفة خلال الجولات السياحية بشرط إثبات هويتهن.

وجاء في القرار الذي تداولته وسائل إعلام ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أنه يجب ”عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم في مرافق الإيواء السياحي مع ضرورة إثبات هويتها“ وفقاً لإرم نيوز.

وأضاف القرار أنه يجب على مرافق الإيواء السياحي ”عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها“.