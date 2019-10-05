تراند اليوم : سما المصري والمايوه الذي طال انتظاره! – فيديو

أطلت الراقصة الاستعراضية سما المصري على جمهورها، بفيديو جديد، ظهرت فيه ترتدي المايوه البكيني، رغم برودة الطقس واقتراب فصل الشتاء.

علقت المصري على الفيديو وقالت: (المايوه الذي طال انتظاره…..الفيديو الجديد في حمام السباحه وفي البولينج نزل خلاص علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري… اعملواsubscripe يلا عشان في مفاجاااات فشيخه الايام الجايه…..اعوصه عسل).

سما تحرض على الفسق والفجور، وتشجع على الإثارة والإغراء، ورغم أننا نحاول دائمًا الإبتعاد عن أخبارها الرخيصة، إلا أن أفعالها وما تنشره يوميًا يستفزنا كثيرًا.