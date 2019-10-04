فيديو إعلاني لـ تركي آل الشيخ يحقق ملايين المشاهدات

حقق مقطع إعلاني ظهر فيه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، للترويج لفعاليات موسم الرياض الترفيهية، ملايين المشاهدات عبر موقع تويتر.

وقال آل الشيخ خلال الفيديو الذي شاهده أكثر من 15 مليون مشاهدة خلال 3 أيام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هذا الموسم سيكون الأكبر في المملكة العربية السعودية والمنطقة. الرياض هي للمواطن والمقيم والسائح".

وينطلق في العاصمة الرياض، تحت شعار "تخيل" يوم 11 أكتوبر الجاري، أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.

وتقام الفعاليات في 12 منطقة موزعة على مختلف أنحاء العاصمة الرياض، 6 منها رئيسية و6 فرعية، وذلك على مساحة تبلغ 14 مليون متر مربع.

ويضم الموسم أنشطة متنوعة، مثل الفعاليات الغنائية، والرياضية، والترفيهية، إضافة إلى وجود أشهر المطاعم والطهاة في العالم. وفق روسيا اليوم.