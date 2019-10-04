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“فيديو خالد يوسف”.. منى فاروق وشيما الحاج أمام المحكمة لتجديد الحبس

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“فيديو خالد يوسف”.. منى فاروق وشيما الحاج أمام المحكمة لتجديد الحبس

المصدر: رمضان أحمد- دوت الخليج 

تنظر محكمة مصرية الأحد، تجديد سجن الممثلتين ومنى فاروق، بتهمة نشر فيديو إباحي مع المخرج الشهير ، الذي ظهرتا معه في مقاطع إباحية جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت شيما ومنى في المحكمة وهما تخفيان وجهيهما عن عدسات كاميرات مصوري وسائل الإعلام المختلفة، لمنع التقاط أي صور لهما خلال الجلسة.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس شيما و 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالظهور في مقاطع فيديو جنسية مع مخرج شهير انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية.

ووجهت النيابة لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، وقررت إحالتهما للمحاكمة.

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وأحدثت المقاطع المسربة حالة من الصدمة في الوسط الفني حيث شكلت فضيحة مدوية لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.

desk (at) eremnews.com

رمضان أحمد- دوت الخليج 

تاريخ النشرفبراير ,10 / 2019 10:04 GMT

تاريخ التحديثفبراير ,10 / 2019 10:14 GMT

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