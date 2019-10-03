الاعلان عن نتائج قبول أمن المنشآت 1441 في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول في قوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة، وفق الشروط التي أعلنت عنها مسبقا.

ومن الشروط التي اعلنتها الوزارة أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

وكذلك يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

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وأن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

يشار إلى أنه تم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة الثامنة صباحاً الموافق 1441/1/16هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/20هـ.

نتائج قبول أمن المنشآت 1441 في السعودية