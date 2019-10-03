حقيقة وفاة نادية لطفي في مشفى بالقاهرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي، في إحدى مشافي العاصمة القاهرة، دون أي تأكيدات رسمية بشأن ذلك.

في سياق آخر، تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لحفيدة الفنانة نادية لطفى، حيث لاقت إعجاب الكثير من محبى الفنانة نادية لطفى، الذين أوضحوا الشبه الكبير بينها وبين جدتها الفنانة نادية لطفى.

وجاءت التعليقات كالتالي: "شكل الحلاوة عندكم بالوراثة"، "حلوة ما شاء الله زى جدتها"، "فيها شبه كبير من جدتها"، وغيرها الكثير من التعليقات التي أثنت على الفنانة المصرية.

الفنانة نادية لطفي اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم بولندية، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما وهو من اختار لها الاسم الفني (نادية لطفي).