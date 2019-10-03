شاهد: دولة خليجية تمنع علي الديك من دخول أراضيها لهذا السبب

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان السوري علي الديك أثناء استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية، حيث كشف منه من دخول دولة خليجية.

بدأ الفنان السوري مشواره الفني أواخر التسعينات وتحديدا عام 1997، وبدأت شهرته خارج سوريا في مطلع عام 2000 بفضل اللون الجبلي الأصيل، المنتشر في منطقة الساحل السوري.

الذي يقدمه في أغانيه التي تتميز بخفتها وبإيقاع الدبكة السورية. في رصيد علي الديك ما يزيد عن 180 أغنية لعل أشهرها أغنية "السردوك" وخمس ألبومات غنائية نذكر منها ألبوم "منوعات"، ألبوم "أبو شحادة" و ألبوم "عيوش".

الجدير بالذكر أن الاضطرابات في سوريا، وهي جزء من موجة أوسع نطاقًا من احتجاجات الربيع العربي 2011، بسبب استياء جماعات المعارضة من حكومة الأسد وقد تصاعدت إلى نزاع مسلح بعد قيام قوات الأمن بقمع الاحتجاجات الداعية إلى إبعاد الأسد.