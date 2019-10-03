شاهد: فنانة لبنانية ترقص شبة عارية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية قمر الجدل عبر صفحتها الخاصة، حيث ظهرت فيه وهي ترقص بلباس البحر، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت الفنانة إلى أنها سافرت لتلقي العلاج، من دون أن تكشف تفاصيل عن حالتها الصحية، واللافت أن قمر علقت أسفل الفيديو بـ "بحذر الكل يلي عم يتابعني اي تعليق وسخة بلوك".

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وقد أرفقت الدعوى بعدد من التسجيلات والفيديوهات، التي تؤكد تعرضها للتهديد والقدح والذم والتشهير.

الجدير بذكر أن الفنانة قمر كانت قد كلّفت وكيلها القانوني لمقاضاة مغنية مبتدئة، هاجمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب عارضة أزياء مراهقة، قامت بنفس الموضوع.