شاهد: محمد بن راشد يستقبل هزاع المنصوري

أقام محمد بن راشد آل نهيان ورش تدريبية في العام 2017 للكثير من المُؤهلين للانطلاق في رحلة فضائية جديدة لكي يتمّ الاطلاع على الكثير من الأحداث الكونية الجديدة.

وفي الثاني عشر من شهر إبريل من العام 2019 كان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن عن اختيار هزاع المنصوري، ليكون رائد الفضاء الأول والأساسي في الرحلة الجديدة إلى الفضاء.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أثناء وصوله الى المكان الذي انطلق منه.

وتسعى الإمارات العربية المتّحدة لتسجل أهمّ الانجازات في القرن الواحد والعشرين، فهي الدولة العربية الوحيدة التي أطلقت رواد فضاء في سفن فضائية لإتمام الاستكشاف والرحلات العلمية، وهذا ضمن برامج الامارات لرواد الفضاء.

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وقبل اللحظات الأخيرة لانفصال المركبة عن محطة الفضاء الدولية، غرّد المنصوري عبر تويتر: "نكاد ننفصل عن محطة الفضاء الدولية، تحدٍ آخر يجول في الأرجاء، بخوف طمأنه الفخر، سأعود مسلّما صنيع زايد لأرضه".

محمد بن راشد ال نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم .