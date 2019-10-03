شاهد: حادث مروري يودي بوفاة أسرة كاملة بالسعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس، تفاصيل الحادث مروري من طرف واحد على طريق ”ظُلم“ باتجاه محافظة عفيف في السعودية أدى لمصرع 6 أفراد.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن عائلة مكونة من 9 أفراد تعرضت لحادث مروري مروع في محافظة عفيف؛ ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص منها وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فإن مركبة من نوع ”جيب تويوتا“ انقلبت على طريق ”ظلم – عفيف“، ولقي الزوج وزوجته و4 أبناء مصرعهم جراء، فيما أصيب 3 آخرون، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

لمشاهدة حادث مروري يودي بوفاة أسرة كاملة بالسعودية

وكشف أحد أقارب الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تعرضه للدهس من قبل شاب كان يمارس ”التفحيط“ في أحد شوارع العاصمة السعودية، الرياض، تفاصيل الواقعة.

وأوضح أن قريبه ”استيقظ من الغيبوبة بعد 4 أيام من الحادثة، رغم تعرّضه لكسرٍ بالحوض وفي الفم، وتسبب له ذلك في نزيف، بالإضافة لتعرّضه لإصابة بالرأس، وفي أجزاء متفرّقة من جسده“.