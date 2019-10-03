تراند اليوم : القضاء ينظر إسقاط عضوية خالد يوسف بسبب الفيديوهات الإباحية...

تنظر هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، استئناف الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.
وأكد صبري في دعواه، أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته عدة فضائح.
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
وجاءت الدعوى بعد ازمة الفيديوهات الإباحية التي تم تسريبها للمخرج مع عدد من الفنانات وسيدات الأعمال وإعلاميات وراقصة، وتم إلقاء القبض على 5 منهن، واعترفوا أنهن مارسن الجنس معه بناء على عقد زواج عرفي، وتم إخلاء سبيلهن بكفالة على ذمة القضية، بعد حبسهن عدة أشهر.