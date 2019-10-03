الحسناء الروسية تجبر طليقها ملك ماليزيا على تعويض خيالي

أرادت ملكة جمال روسيا من طليقها ملك ماليزيا السابق تعويضاً خيالياً لقاء طلاقهما ومن أجل تسديد نفقات ابنهما ليون فيما سخر السلطان محمد الخامس من هذا التعويض بقوله: لست بيل غيتس.

وقالت التقارير إن أوكسانا فوفودينا طالبت العاهل الماليزي السابق السلطان محمد الخامس بقصر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في لندن ونفقة شهرية تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق، الذي جاء بعد نحو عام من زواجهما.

وقال مصدر مقرب من السلطان محمد، في تصريح صحيفة ميل أونلاين، إن أوكسانا، البالغة من العمر 27 عاما، طالبت بمنزل في لندن بعد أن طلبت واحدا آخر في العاصمة الروسية موسكو، رغم أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها معها.

وأشار المصدر إلى أنها طالبت السلطان محمد، البالغ من العمر 50 عاما، مبلغ 24 ألف جنيه للمساعدة في دفع تكاليف ابنهما ليون.

وبحسب ما ورد، فقد تساءل الملك الماليزي السابق، الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، ساخرا "هل تعتقد أنني بيل غيتس؟"

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وقال المصدر أيضا عن النفقة للرضيغ ليون "هل سيلتحق بجامعة إيتون العام المقبل، ولذلك هي بحاجة إلى الكثير من الأموال لأجل رضيع؟" وفقاً لسكاي نيوز.

يشار إلى أنه تم تسجيل الطلاق في الأول من يوليو الماضي مع شهادة تحمل ختم ولاية كيلانتان وتم وضع علامة على أنها نسخة إلى الزوجة، وتشير الوثيقة إلى أن الطلاق قد تم بشكل نهائي من خلال النطق ثلاثا بكلمة "طالق"، كما تنص على أن الطلاق تم تسجيله في سنغافورة.

يشار إلى أنه بعد أسابيع على ولادتها لرضيع وانفصالهما، هددت أوكسانا ملك ماليزيا السابق بفضح وكشف "الأسرار المؤلمة" في علاقتهما الرومانسية.

و انتهى الزواج الذي أثار جدلاً واسعاً بين أوساط الجمهور الماليزي، بشكل سريع صدم الجميع حيث لم يتوقع أحد انتهاء العلاقة التي وصفت بالرومانسية الفائقة بين الطرفين.