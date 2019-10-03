شاهد : ميغان ماركل تمارس هذه الرياضة فجر كل يوم

لوحظ أن دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تستيقظ فجر كل يوم لممارسة أنواعاً مختلفة من التمارين الرياضية أبرزها اليوغا.

وبحسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني، فإن دوقة سوسكس (38 عامًا) تستيقظ في الساعة 4.30 صباحًا لأنّها تتّبع نظام تمارين صحياً. ووفقاً لصحيفة إكسبرس، تقوم ميغان بذلك منذ عدّة سنوات، واستمرت في عادتها في حياتها الملكية.

ويذكر أنّ والدتها دوريا راغلاند، هي مدربة في لوس أنجليس، ويبدو أنّها تأثّرت بها.

وتبدأ ميغان يومها بطبق فاكهة الأكاي ودقيق الشوفان، وتحاول دائماً التمسك بنظام غذائي نباتي. وتتجنّب الكافيين وفقاً للنهار اللبناني.

وذكرت مجلة "فانيتي فير" من قبل أنّ الدوقة تقرأ رسائل البريد الإلكتروني بعد جلسة اليوغا في الصباح الباكر. وكانت معروفة بإرسال رسائل البريد الإلكتروني في حوالى الساعة 5 صباحاً.