الفنانة امل عرفة توجه رسالتها الأخيرة قبل اعتزالها الفن

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورةً لمنشور نشرته الفنانة السورية أمل عرفة على صفحتها الشخصية، تعلن فيه اعتزالها الوسط الفني والتفرغ لحياتها الخاصة ولعائلتها.

وقالت السورية أمل عرفة، في منشور خاص نشرته عبر حسابها الشخصي على الفيس بوك: "الى أصدقائي لم أحذف أحداً ولكني سأودعكم بهذا الفيديو اللطيف لابنتي "روحي" وأتفرغ لحياتي ومهنتي.. الى لقاء بوقت أنسب".

تابعت في المنشور قائلةً: "غداً في الحادية عشر ظهراً ستغلق الصفحة الى أن يشاء الله، تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة والتنمر بحق بعضنا، سلامي وكونوا بألف خير، مع محبتي لكم".

يذكر مؤخراً أن امل عرفة وجهت عبر صفحتها رسالة لكل الزملاء في الوسط الفني الذين قاموا بشن حملة هجوم وانتقاد ضد الفنانة نسرين طافش، وغردت قائلة:" عم أقرأ القيامة اللي قايمة على نسرين طافش.. نسرين لا تربطني بها اَي علاقة شخصية لكن هي زميلة مهنة ونجمة ولها محبيها.. هادا الهجوم على سمعتها ليش؟، وفقاً لموقع صدى البلد.

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تابعت :" تركوا المخلوقة بحالها بينها وبين ربها بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقوموا من على سجادة الصّلاة اللي عم تحكوا فيه عالسوشيل ميديا بيعبر فقط عن أخلاق وضيعة وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط.. دعوا الخلق للخالق بس، عن جد الموضوع زاد عن حدو ".