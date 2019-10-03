الفنان محمد رمضان يرد على انتقاد الجمهور للغته الانجليزية

رد المغني المصري محمد رمضان خلال استضافته في برنامج The Insider بالعربي، على سخرية المتابعين والجمهور عندما أخطأ في لفظ كلمة باللغة الانجليزية، أثناء تواجده على سجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الغردقة.

وأوضح محمد رمضان،" انا تلخبطت والله لأنه سألني على الجاكيت وبعدين الـNecklace وأنا كنت أقصد إن الـNecklace والـbracelet الاثنين ماركة فيرزاتشي، فشاورت على الأسورة وأقصد أقوله والعقد كمان".

يذكر مؤخراً أن المتابعين قاموا بالهجوم الشديد على محمد رمضان على إثر لقاء تلفزيوني في مهرجان الجونة، عندما وجه له أحد المذيعين سؤالاً حول إطلالته والاكسسوارات التي يرتديها، فتلعثم عند الرد وقال :"الـ Necklace دي من فيرزاتشي"، وهو ما أثار سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي، ، وفقاً لموقع مجلة لها.

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يشار الى أن محمد رمضان لم يتمكن من حضور باقي فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، ليعود إلى القاهرة مسرعا بعد 3 أيام، استعداداً لحفله في الجامعة الأمريكية.