الموت يُغيب صحفية شابة تعمل في قناة BBC

أعلن موقع بي بي سي البريطاني عبر موقعه الالكتروني، عن وفاة الصحفية الشابة حنا يوسف، صومالية الجنسية وتتحدث ست لغات اهمها اللغة العربية والانجليزية، ولكن لم يفصح عن سبب الوفاة من قبل عائلتها.

ونعت هيئة الاذاعة البريطانية على لسان مديرة الأخبار فران أنسوورث، الشابة حنا يوسف التي تبلغ من العمر 27 عاماً، قائلةً:" صحافية شابة وموهوبة وتحظى بإعجاب الكثيرين"، ووصفت خبر وفاتها بالمروع.

أوضحت عائلة الاسرة الصحافية حنا يوسف في بيان أصدرته مطالبة بحفظ خصوصيتها، وقالت:" يعرف الكثيرون هنا بسبب مساهماتها الصحافية الكبيرة وعملها في BBC. وفيما نحن نبكي بسبب فقدانها نتمنى أن يشكل إرثها مثالاً يحتذي به زملاؤها والأشخاص الذين تركت أثراً لديهم على امتداد السنوات"، من أن تذكر سبب الوفاة الذي ظل غامضا.

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حنا يوسف، صحافية من الصومال مواليد 1992، عملت مع المخبرين وضحايا الجرائم الخطرة في قناة بي بي سي نيوز، منتجة أخبار تلفزيونية، و عملت لدى The Guardian وThe Independant وThe Muslim News وThe Pool أضافة إلى مجلة Grazia، وفقاً لموقع مجلة لها.

وآخر أعمالها تضمنت تحقيقًا في ظروف العمل في متاجر كوستا كوفي، وقال فرانك أونسورث ، مدير قسم الأخبار في قناة bbc ، إن حنا يوسف كانت صحفية شابة موهوبة تحظى بإعجاب واسع النطاق، وإن وفاتها كانت خبراً مروعا.