شاهد حليمة بولند تثير الجدل من جديد في ظهورها بغطاء رأس وسط احتفاء من الرجال

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل من جديد خلال ظهورها بغطاء رأس وعباءة سوداء وسط احتفاء من الرجال في مكان يبدو أنه صالة أفراح.

ووفقا للمقطع المتداول بين عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهي تقوم بالتصوير بواسطة هاتفها في ما بدا أنه صالة للأعراس، وظهرت ترتدي العباءة وغطاء الرأس وأن المكان خال إلا من الرجال وسمع صوت بعضهم يقومون بتصويرها وينادونها بصوت مرتفع ويضحكون ويرحبون بها بطريقة لفتت انتباه عدد كبير من المتابعين.

وأحدث المقطع المصور ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لصحيفة المرصد، حيث سخر منها بعضهم فيما أعرب بعضهم الآخر عن استغرابه طريقة الترحيب التي اعتمدها الرجال.