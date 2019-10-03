شاهد: فنانة كويتية تفضح حقيقة برنامج رامز جلال

نشرت ممثلة كويتية معروفة عبر حسابها الشخصي، توضح حقيقة مشاركتها في برنامج رامز بيلعب بالنار في موسمه السادس من سلسلة برامج المقالب الذي انتجه على مدار سنوات ولكن بتغيير فكرة المقالب.

وأوضحت الكويتية هيا الشعيبي خلال استضافتها في برنامج "في الصميم" والذي يُعرض على شاشة atv الكويتية، أنها على علم ودراية بطبيعة عمل برنامج رامز جلال قبل البدء بالتصوير، مؤكدةً أنها لم تكن تعلم بتفاصيل المقالب، بل كل ما لديها من معلومات سوف تظهر في برنامج مقالب فقط.

تابعت، أن غالبية الفنانين وضيوف البرنامج يكونوا على علم بطبيعة المقلب، والبعض الآخر لا يعلم، حيث رفضت خلال المقابلة التلفزيونية أن تكشف عن قيمة أجرها في البرنامج، بل اكتفت بأن المقابل المادي كان يساوي قيمة سيارة ونصف."

Advertisements

ومن جهة اخرى، عند سؤالها عن رفض العمل مع المصري محمد هنيدي، قالت :" لم اقبل العمل مع في أحد الأعمال التي عُرِضَت بسبب صغر حجم الدور في العمل، مؤكدةً : " ما أحب أصير كومبارس أو اسمي يطيح تحت الأسامي الثانية."، وفقاً لموقع سيدتي.

يذكر أن برنامج رامز بيلعب بالنار، هو برنامج مقالب من إعداد وتقديم رامز جلال أُعد للعرض في رمضان 2016م يومياً على قناتي مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC)، قدم تسعة برامج مقالب للتلفزيون في التسع سنوات الماضية في شهر رمضان.