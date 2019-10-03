شاهد: أول ظهور لرائد الفضاء هزاع المنصوري على الأرض

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أثناء وصوله الى المكان الذي انطلق منه ضمن برامج الامارات لرواد الفضاء.

وقال رائد الفضاء الإماراتي "جزيل الشكر لجميع من ساهم في تحقيق طموح زايد ولجميع من عمل على هذا الإنجاز العظيم، بوركت جهودكم، مازالت هذه مجرد بداية، ولنا عودة بإذن الله".

ودّع المنصوري محطة الفضاء الدولية مع زميله نيك هايغ وألكسي أوفشينين اليوم الخميس، ودخل إلى مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12"في أول خطوة قبل إغلاقها والاستعداد للانطلاق إلى الأرض.

وقبل اللحظات الأخيرة لانفصال المركبة عن محطة الفضاء الدولية، غرّد المنصوري عبر تويتر: "نكاد ننفصل عن محطة الفضاء الدولية، تحدٍ آخر يجول في الأرجاء، بخوف طمأنه الفخر، سأعود مسلّما صنيع زايد لأرضه".

وتسعى الإمارات العربية المتّحدة منذ فترات لتسجل أهمّ الانجازات في القرن الواحد والعشرين، فهي الدولة العربية الوحيدة التي أطلقت رواد فضاء في سفن فضائية لإتمام الاستكشاف والرحلات العلمية.