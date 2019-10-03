نهال خطيبة "مصطفى أبو تورتة" تعلق على القصة من جديد

علقت الفتاة المصرية نهال شعبان الشهيرة بخطيبة "مصطفى أبو تورتة"، مجددا على القصة التي أثارت عددا من التعليقات الساخرة والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت نهال على عروض الهدايا من المتعاطفين معها حيث كتبت على حسابها الشخصى: "يا جماعة أنا مش عايزة هدايا ولا أى حاجة عمر ما وجعى وكسرت قلبى تتداوى بهدايا، رجعولى يوم خطوبتى وتجهيزاتى قبلها وفرحتى بفستانى وحتى فرحتى بيه هو كل ده طلع كدب كل ده وهم، هدايا إيه بس اللى بتتكلموا فيها.. أنا كل شوية الصدمة تتجدد عندى".



وبدأت القصة حين نشرت إحدى الفتيات عبر الفيس بوك أن خطيبها ويدعى مصطفى هرب خلال حفل الخطوبة، وأخذ معه "التورتة" والشبكة، وتركها مع عائلتها في القاعة، ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتعاطفون معها، وينهالون عليه بالتعليقات، للسخرية من موقفه مما جعله تريند على موقع تويتر، باسم "مصطفى أبو تورتة"، وذلك للسخرية من أخذ تورتة الخطوبة على حد قولها. وفق اليوم السابع.

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ولم تنتهِ القصة عند هذا الحد، بل تفاعل مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى مع العروسة نهال، بالبوستات، بالإضافة إلى قيام صفحات العيادات الطبية الشهيرة ومحلات الحلوى والمجوهرات والملابس، بالإعلان عن عروض مجانية لها، لتخفيف من شعورها بالحزن بعد موقف الخطوبة.



ومن ناحية أخرى، ظهر مصطفى فى بعض الصحف، ينفى ما حدث ويدعى أنه مظلوم، لكن لم تصمت نهال وعبرت عن موقفها لما حدث فى مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، حيث كتبت على حسابها الشحصى على "فيس بوك" "حسبى الله ونعم الوكيل فيك وف أهلك أنت لما الموج على عليك، بتطعن فيا وفى أخلاقى ربنا ينتقم منك، حتشوف كل ده ف دنيتك وأخرتك، هو لو فيا ده كنت أنت سكت من الأول ولا لما كل الناس اتكلمو واتفضحت، هو لو أنا فيا العبر ولا ماشية مع حد كنت جيت ورقصت وهيصت أنت مريض نفسى".