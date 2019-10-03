وفاء عامر في المستشفى وتطلب الدعاء من جمهورها

شاركت الفنانة المصرية وفاء عامر، أمس الأربعاء، عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك جمهورها، صورة لها من داخل غرفة العمليات في المستشفى تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها، والتي خضعت لعملية جراحية خطيرة.

وأرفقت وفاء عامر تعليق على الصورة : "ادعوا لماما، هتعمل عملية كبيرة دلوقتي، وهتعمل عملية كمان 10 أيام، لو سمحتم ادعولها ربنا يقومها بالسلامة"، وفق مصراوي.

وفي ذات السياق، طلبت الفنانة أيتن عامر من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لوالدتها، قائلة: " ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى وهتعمل عملية تانية كمان 10 أيام من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة.. اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء".

يذكر أن وفاء عامر هي الأخت الكبرى للممثلة أيتن عامر، التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية واشتركت أثناء الجامعة بالتمثيل بالمسرح الجامعي، حيث بدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل"الزوج آخر من يعلم" ثم توالت أعمالها، كما وشاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "حكايتي"، وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، نهال عنبر.