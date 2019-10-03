لأول مرة أنجلينا جولي تروي معاناتها بعد الطلاق من براد بيت

تحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل معاناتها التي لاقتها بعد طلاقها من النجم الأمريكي براد بيت والتي أبقتها بعيدة عن الأضواء لوقت طويل.

وصرحت أنجلينا جولي في برنامج تلفزيوني، بأنه لطالما كانت هناك أوقات في حياتها أخفتها بعيدا عن جمهورها، حيث فقدت الإحساس بالحرية والأمان بالإضافة لأذى يطاردها.

وقالت "شعرت بالضآلة والانزواء، واستغرق الأمر الكثير لكي أستعيد تلك المشاعر، ربما أكثر في يومنا هذا مما كنت عليه في السنوات الأربع الماضية".

وأضافت بأن السنوات القليلة الماضية لم تكن سهلة ولم تشعر بالقوة الكافية.

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ولم تخوض صاحبة الـ44 عاما في تحديد الفترة التي تتكلم عنها بالضبط فيما تكهن الكثيرون بأنها فترة طلاقها من زوجها السابق براد بيت، وكذلك معركة الحضانة اللاحقة للانفصال، كان لهما تأثير كبير وفقاً لوكالة سبوتنيك.

هذا وكانت أنجلينا رفعت دعوى للطلاق من براد بيت في سبتمبر/أيلول 2016، بعد عامين من الزواج وحوالي 12 عاما من بداية علاقتهما. وكان لديهما آنذاك 6 أطفال.

وأوردت وسائل الإعلام تأكيدات حول توصل الزوجين إلى اتفاق بشأن حضانة أطفالهما في نوفمبر من العام الماضي.