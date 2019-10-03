السوري جمال سليمان ينتقد الجمهور العربي

أوضح الممثل السوري جمال سليمان، خلال استضافته في برنامج عرب وود الذي يعرض على قناة روتانا سينما، أن المشاهدين العرب متناقض جداً في آرائه.

وقال جمال سليمان: "الجمهور العربي عندما يجد فناناً عالمياً يشارك في مشهد واحد في أي عمل درامي يمجد ذلك، ولكن عندما يجده يشارك ضيف شرف أو دور صغير جداً في مسلسل يتحدث أن هذا امر غريب".

تابع، أن النجومية تتحقق في وجود الفنان ومشاركته في اعمال درامية كبرى، هذا هو الرصيد الحقيقي له، مؤكداً أن قيمته كفنان جاءت بسبب سنوات العمل الطويلة في الفن، والأعمال التي شارك بها بصرف النظر عن حجم الدور".

وعن حديثه، حول سبب قبوله لدور ضيف شرف في مسلسل المصري "زي الشمس" الذي عرض في رمضان 2019، موضحاً أنه رغم الانتقادات عن مشاركته في دور صغير، فأنه قد أعجب بالعمل جداً ومن البداية يعرف أن دوره صغير"، وفقاً لموقع في الفن.

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زي الشمس مسلسل تلفزيوني مصري درامي، شارك في بطولته مع دينا الشربيني كل من جمال سليمان وأحمد داود وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز، وقصة العمل مقتبسة من المسلسل الإيطالي (أخت) تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق كما يحمل لمحة رعب.