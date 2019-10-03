تفاصيل فرار آلاف سمكات السلمون من إحدى مزارع تشيلي

فرت آلاف الأسماك من نوع السلمون من مزرعة لتربية الأسماك في جمهورية تشيلي دون إيجاد أي أثر لأحدها ويبلغ عدد الأسماك الهاربة 30 ألف سمكة.

ورصدت الهيئة الوطنية لمصائد الأسماك فرار 32485 سمكة موجهة للتصدير الاثنين من قفص وجد فيه عمال شركة "سالمونيس آيسين" شقا طوله متران، في منطقة لوس لاغوس.

وتربي المزرعة حوالي 696 ألف سمكة سلمون من نوع "كوهو" يبلغ وزنها الوسطي 3,1 كيلوغرامات. وحصلت هذه الشركة على شهادة من هيئة المصائد بأنها لا تستخدم مواد مضاد للميكروبات وللطفيليات خلال فترة التسمين.

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ويبلغ إنتاج تشيلي من السلمون وفقاً لعربي 21، 631 ألف طن سنويا وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد النرويج.

وقد أقيمت الكثير من مزارع تربية هذه الأسماك في جنوب البلاد ويستخدم الكثير منها المضادات الحيوية.

وقد فرضت عقوبات على بعض هذه الشركات بسبب مخالفات في استخدام المضادات الحيوية وبسبب فرار أسماك سلمون غازية وقانصة قد تؤثر سلبا على توازن التنوع الحيوي البحري.