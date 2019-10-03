الفنان محمد حماقي يحذر زملائه في برنامج ذا فويس

نشر المغني المصري محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر مقطع فيديو قصير من حفلته الغنائية التي أقيمت في الاسكندرية، يخاطب فيها زملائه في لجنة التحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الخامس.

ووجه محمد حماقي رسالة تهديد لكل من راغب علامة، وأحلام، والمغربية سميرة سعيد، قائلاً :" أنا مش حتكلم كتير، وعاوز أوجه رسالة تهديد لهم"، وبعدها سأل الجمهور " بتشجعوا فريق مين؟" ليرد عليه الجمهور بقوة " حماقي حماقي".

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يذكر أن محمد حماقي أحيي حفل غنائي في جامعة خاصة بمحافظة الإسكندرية، بحضور آلاف الطلبة الذين توافدوا قبل انطلاق الحفل، وكرمت إدارة الجامعة بعد حصوله على لقب أفضل مطرب في استفتاء الطلبة، وأعرب حماقي عن سعادته بالتكريم، متمنياً تقديم أعمال غنائية تُسعد جمهوره، وفقاً لموقع القدس العربي.

من جانبها علقت الإماراتية أحلام، على رسالة تهديد محمد حماقي، حيث أعادت مشاركة الفيديو عبر حسابها الشخصي وعلقت عليه قائلةً: "للدرجة دي وأنت في حفلة كبيرة زي دي بس بتفكر فيني وفي فريقي، فريق أحلام، مقهورين، حماقي مقهور".